Александр Моор вручил награды жителям Тобольского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор жителям Тобольского района на торжественном мероприятии, которое посвящено 100-летию муниципального образования. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Благодарности губернатора Тюменской области вручены воспитателю детского сада "Колосок" в деревне Ломаева Ирине Кузнецовой за заслуги в развитии сферы образования и воспитания подрастающего поколения. А также библиотекарю Тоболтуринского сельского филиала центральной районной библиотеки Альфие Халиловой за заслуги в развитии библиотечного дела в регионе.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что в Тобольском районе эффективно реализуются проекты по самым разным направлениям. Идет программа модернизации первичного звена здравоохранения, старые деревянные школы меняют на новые современные, продолжается догазификация населенных пунктов, строятся новые дома, расширяется дорога от Тюмени до Тобольска, эффективно реализуется туристический потенциал.