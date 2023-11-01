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В Тюменской области в хозяйства готовы принять 111 овощеводов

Экономика, 11:07 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

111 овощеводов готовы принять в хозяйства Тюменской области. В среднем им предлагают от 27 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц. Также требуются 83 тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Зарплата зависит от опыта и варьируется от 38 тыс. до 60 тыс. рублей и более.

Еще в сфере АПК региона на предприятиях готовы принять 78 обработчиков птицы на зарплату в 42 тыс. рублей. И 41 ветеринарного врача на доход о 35 тыс. рублей и выше. Как и ранее, очень востребованы агрономы. Агрокомпании заявили 15 вакансий с средним зарплатным предложением от 34 тыс. рублей.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, работодателями заявлено 22 тыс. 780 вакансий. Ознакомиться с ними можно здесь.

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# АПК , вакансии , трудоустройство

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