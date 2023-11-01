Тюменская область вошла в топ-5 регионов по продаже ПЭТ-бутылок на платформе по торговле вторсырьем

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по продаже ПЭТ-бутылок на Электронной торговой площадке торговли вторсырьем. Лидеры рейтинга, а это также Санкт-Петербург, Волгоградская, Свердловская и Тверская области, разместили 71 лот на 91,6 млн рублей, сообщает Российский экологический оператор.

"Площадка запущена в рамках формирования экономики замкнутого цикла. На ней пользователи могут не только заниматься торговлей вторсырьем, но и заказывать услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителя у проверенных утилизаторов", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отметим, что вторсырье с мусоросортировочных заводов Тюменской области востребовано предприятиями из 15 регионов России. В сентябре в регионе запустили производство воды "Visit Tyumen" в бутылках из тобольского сырья. Для их изготовления использованы ПЭТ-гранулы Vivilen СИБУРа, которые на 25 % состоят из переработанного пластика.