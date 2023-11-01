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Более 10 тысяч гектаров пашни ввели в оборот аграрии Аромашевского района за пять лет

Экономика, 17:12 16 ноября 2023

из ТГ-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из ТГ-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Более 10 тысяч гектаров пашни ввели в оборот аграрии Аромашевского района за пять лет. По этому показателю муниципальное образование является лидером региона.

Об этом рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов в ходе прямого эфира 16 ноября.

"Направления АПК, по которым наш район является лидером по региону, – это растениеводство. А также ввод пашни в оборот: за последние пять лет - более 10 тысяч гектаров ранее не использованной и заброшенной пашни стали полями. В текущем году почти 220 гектаров наши сельхозтоваропроизводители уже подготовили и на будущий год, надеюсь, соберут там урожай. В дальнейшем мы планируем по этой теме также планомерно работать", - заявил глава района.

Он отметил, что на территории в сельхозотрасли работают 20 крупных агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , Аромашевский район , земли сельхозназначения

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