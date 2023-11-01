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Проект бюджета Тюмени на 2024 год обсуждают на публичных слушаниях

Экономика, 18:19 16 ноября 2023

ИА "Тюменская линия"

Проект бюджета Тюмени на 2024 год обсуждают на публичных слушаниях 16 ноября. Объем расходной части бюджета Тюмени в следующем году увеличится почти на 5 млрд рублей по сравнению с 2023 годом и составит более 40 млрд рублей.

Такие данные привел директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук во время публичных слушаний проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В слушаниях принимают участие более 140 горожан, а также депутаты гордумы Дмитрий Осипов, Павел Девайкин, Дмитрий Бородин и Андрей Голоус, представители тюменских ТОСов.

Как отметил Андрей Пилипчук, бюджет является программным и будет ориентирован да развитие человеческого капитала и создание комфортной городской среды.

Приоритетным направлением в деятельности остается обеспечение доступности дошкольного и общего образования. В следующем году детсады примут более 70 тыс. ребят.

Решение участники публичных слушаний будут принимать путем открытого голосования.

Николай Ступников

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# бюджет , гордума , публичные слушания

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