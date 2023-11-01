Проект бюджета Тюмени на 2024 год обсуждают на публичных слушаниях

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Проект бюджета Тюмени на 2024 год обсуждают на публичных слушаниях 16 ноября. Объем расходной части бюджета Тюмени в следующем году увеличится почти на 5 млрд рублей по сравнению с 2023 годом и составит более 40 млрд рублей.

Такие данные привел директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук во время публичных слушаний проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В слушаниях принимают участие более 140 горожан, а также депутаты гордумы Дмитрий Осипов, Павел Девайкин, Дмитрий Бородин и Андрей Голоус, представители тюменских ТОСов.

Как отметил Андрей Пилипчук, бюджет является программным и будет ориентирован да развитие человеческого капитала и создание комфортной городской среды.

Приоритетным направлением в деятельности остается обеспечение доступности дошкольного и общего образования. В следующем году детсады примут более 70 тыс. ребят.

Решение участники публичных слушаний будут принимать путем открытого голосования.

Николай Ступников