Александр Моор вручил участникам СВО государственные награды

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Государственные награды вручил губернатор Тюменской области Александр Моор десяти военнослужащим Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова по поручению президента России Владимира Путина. Торжественная церемония состоялась 20 ноября в правительстве региона.

Глава субъекта отметил, что настоящие защитники Отечества, офицеры Российской армии – достойные преемники славных традиций предков-победителей, которые героически сражались за Родину.

"Эти высокие награды, которые вы получаете за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне специальной военной операции, – одно из ярких свидетельств вашей доблести, верности Родине, воинской присяге и чести российского офицера. Выполняя боевые и специальные задачи, как принято говорить, "за ленточкой", все вы внесли важный и профессиональный вклад в приближение нашей общей победы", – подчеркнул Александр Моор.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени губернатор вручил полковнику запаса Л., который лично организовывал и выполнял задачи по своевременному обеспечению формируемых в связи с объявлением частичной мобилизации подразделений вооружением и техникой. В 2022 и 2023 годах офицер неоднократно руководил доставкой военных грузов и других материальных средств в зону специальной военной операции.

Медалью "За спасение погибавших" награжден прапорщик С. В 2023 году во время штурма укрепленных позиций противника он лично вынес из-под огня получившего тяжелое ранение сослуживца и оказал ему первую помощь.

Майор Б. удостоен медали "За отвагу" за выполнение боевых и специальных задач в районе специальной военной операции. Он поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области, а также региональный филиал Фонда "Защитники Отечества" за заботу об участниках СВО и их семьях.

"Каждый из вас представляет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Ваши подвиги и поступки – это очень важный, вдохновляющий пример для нынешних и будущих курсантов вуза", – подчеркнул Александр Моор, поздравляя военнослужащих с наградами.

Губернатор пожелал воинам-сибирякам, их семьям и боевым товарищам, здоровья и благополучия, удачи и побед во имя России.

Евгений Бабенко