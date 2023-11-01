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В Тюмени высяняют причину возгорания кровли в ТЦ

Происшествия, 20:57 20 ноября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Причину возгорания кровли в тюменском торговом центре "Клен" вечером 20 ноября по адресу: ул. Розы Трениной, 3 устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщает региональное управление МЧС России, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Вызов поступил в 18 часов 16 минут. Прибывшие подразделения локализовали распространение огня на кровле здания ТЦ и ликвидировали ЧП. Огонь не перешел на торговые помещения, пострадавших нет.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , торговый центр

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