В Тюмени высяняют причину возгорания кровли в ТЦ

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Причину возгорания кровли в тюменском торговом центре "Клен" вечером 20 ноября по адресу: ул. Розы Трениной, 3 устанавливают пожарные дознаватели.

Как сообщает региональное управление МЧС России, огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Вызов поступил в 18 часов 16 минут. Прибывшие подразделения локализовали распространение огня на кровле здания ТЦ и ликвидировали ЧП. Огонь не перешел на торговые помещения, пострадавших нет.