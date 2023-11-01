34 новые IT-компании запустили бизнес в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 новые IT-компании запустили бизнес в Тюменской области в 2023 году. Объем работ, которые выполнили предприятия отрасли, вырос на 11 % по сравнению в прошлым годом. В два раза увеличилась разработка программного обеспечения.

По данным регионального департамента информатизации, 158 тюменских компаний имеют государственную аккредитацию.

"В реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано 244 продукта разработчиков из нашего региона. Департамент оказывает консультационную поддержку, взаимодействуя с Минцифры России по вопросам аккредитации. На 2024 год продлено действие всех региональных налоговых льгот как для ИТ-компаний, так и для телеком-сектора", – подчеркнул руководитель ведомства Станислав Логинов.

На платформе "ИТ-Навигатор Тюменской области" планируют создать коммуникационный канал между работодателями, студентами и выпускниками образовательных учреждений. Это поможет организовывать стажировки и практику для студентов ИТ-специализации в компаниях региона.