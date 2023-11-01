  • 21 ноября 202321.11.2023вторник
  • USD88,4954
    EUR96,6597
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

34 новые IT-компании запустили бизнес в Тюменской области в 2023 году

Экономика, 12:03 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 новые IT-компании запустили бизнес в Тюменской области в 2023 году. Объем работ, которые выполнили предприятия отрасли, вырос на 11 % по сравнению в прошлым годом. В два раза увеличилась разработка программного обеспечения.

По данным регионального департамента информатизации, 158 тюменских компаний имеют государственную аккредитацию.

"В реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано 244 продукта разработчиков из нашего региона. Департамент оказывает консультационную поддержку, взаимодействуя с Минцифры России по вопросам аккредитации. На 2024 год продлено действие всех региональных налоговых льгот как для ИТ-компаний, так и для телеком-сектора", – подчеркнул руководитель ведомства Станислав Логинов.

На платформе "ИТ-Навигатор Тюменской области" планируют создать коммуникационный канал между работодателями, студентами и выпускниками образовательных учреждений. Это поможет организовывать стажировки и практику для студентов ИТ-специализации в компаниях региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# IT-отрасль , программное обеспечение , разработка , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 21.11.2023В Тюменской области за год производство сельхозпродукции выросло на 106 %
12:03 21.11.202334 новые IT-компании запустили бизнес в Тюменской области в 2023 году
11:19 21.11.2023Более 500 тыс. кв. метров жилья построят вдоль Московского тракта в Тюмени
10:35 21.11.2023В Тюмени застройщик реализует проект "Теплый мини-город"