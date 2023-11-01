В Тюменской области 743 льготникам оплатили средства реабилитации на 157 млн рублей

| Фото: Сергшей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергшей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

743 льготникам возместили 157 млн рублей затрат на приобретение технических средств в Тюменской области после вмешательства прокуратуры. Еще 115 инвалидам оплачены электронные сертификаты на 16 млн рублей.

По информации областной прокуратуры, инвалиды за свой счет покупали необходимое для реабилитации оборудование, рассчитывая на компенсацию. А когда она не поступила, стали обращаться в надзорный орган.

"В ходе проверки установлено, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2023 году не выплатило компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации более чем 400 инвалидам, имеется задолженность по оплате электронных сертификатов", - уточнили в ведомстве.

Для защиты имущественных прав инвалидов прокуратура области внесла представление руководителю отделения. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Всем, кто обратился за защитой прав и другим льготникам, затраты компенсированы.