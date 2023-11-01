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Вклад Тюменской области в развитие этики AI отмечен на федеральном уровне

Экономика, 15:54 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вклад Тюменской области в развитие этики искусственного интеллекта отмечен на форме "Поколение GPT. Красные линИИ" в Москве. Федеральные эксперты высоко оценили активное вовлечение органов госвласти в цифровую трансформацию и развитие безопасных решений.

"Тюменская область проводит планомерную работу по внедрению нейросетевых технологий в региональные системы здравоохранения, городского хозяйства, транспорта и безопасности. Использование ИИ уже сегодня показало экономическую целесообразность, и перспективы его развития очевидны. При этом для нас очень важной задачей является обеспечение безопасного и ответственного подхода при внедрении и использовании интеллектуальных систем на благо жителей региона", — отметил директор информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В 2023 году форум посвятили выработке актуального комплекса проектов по совершенствованию этического и нормативного регулирования искусственного интеллекта.

Напомним, что шесть регионов России подписали кодекс этики искусственного интеллекта на форуме "Инфотех" в Тюмени 19 октября. В церемонии участвовали руководители IT-ведомств Тюменской, Калужской, Курганской, Иркутской областей, Югры и Ямала. Документ призван создать рамки ответственного и безопасного развития технологий.

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# искусственный интеллект , Станислав Логинов

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