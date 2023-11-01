Бесшумные лифты устанавливают в тюменских многоэтажках в рамках капремонта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре новых бесшумных, безопасных и энергосберегающих лифта с плавным пуском установлены в многоквартирном доме № 119 по ул. Николая Чаплина в Тюмени. Старое оборудование, отработавшее 25-летний срок эксплуатации, заменили в рамках краткосрочного капитального ремонта.

С кабиной лифта полностью обновили силовые механизмы, системы управления и безопасности, оборудование лифтовой шахты, а также лифтовые двери на этажах, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Работы выполнены подрядной организацией ООО "Уральский лифтостроительный завод "Вертикаль".