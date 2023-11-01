Тема семьи в послании Александра Моора стала ключевой, считает Фуат Сайфитдинов

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

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Тема семьи в послании губернатора Тюменской области Александра Моора стала ключевой. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя выступление главы региона 22 ноября.

"Это тренд не только нашего региона, но и страны, когда мы нацеливаем работу на то, чтобы сплотить наше общество, семью. Объединяемся, чтобы решать текущие задачи, задачи на перспективу. Важно, чтобы была консолидация всех уровней власти, институтов гражданского общества, всех парламентских партий и общественных объединений", - подчеркнул он.

Второй тренд в послании Александра Моора – это созидательная линия. По словам Фуата Сайфитдинова, в регионе есть хороший наработанный фундамент для развития экономики, хорошая инфраструктура, территориальные преимущества и высококвалифицированные кадры. Все это, по его мнению, позволяет сохранять устойчивое социально-экономическое развитие в области.

"Мы выполняем социальные гарантии, развиваем и реализовываем национальные проекты, областные программы. Мы нацелены на то, чтобы качество жизни наших людей все время улучшалось", - подчеркнул председатель областной думы.

Напомним, губернатор области сказал, что тюменская семья, как он назвал регион в начале выступления, живет яркой, насыщенной, полноценной жизнью. Главное богатство он видит не "в закромах, сундуках, подписанных контрактах", а в самих людях, объединенных семьёй.

Виктория Макарова