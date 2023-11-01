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Степан Киричук: Тюменская область вносит достойный вклад в развитие всей России

Политика, 14:59 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область вносит достойный вклад в развитие всей России. Все задачи, которые обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании к депутатам областного парламента, будут выполнены.

Об этом заявил председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Степан Киричук 22 ноября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Губернатор построил послание через замечательный образ семьи. Это так близко и понятно каждому. В содержательной части дан очень глубокий анализ. Он изложен свободно и профессионально, с четко поставленными задачами на будущее. Многое из этого записали себе члены его команды", – отметил лидер общественного объединения.

Он также подчеркнул, все, что будет делаться в дальнейшем, направлено на повышение качества жителей региона: "Большой земли больших людей".

Оксана Корнеенкова

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# качество жизни , поддержка семей , послание губернатора , Степан Киричук , экономика

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