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Глава Тобольска отметил важные направления послания губернатора Тюменской области

Политика, 15:10 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Семейными ценностями, традициями, посылами было пропитано все послание губернатора Александра Моора о положении дел в регионе перед депутатами Тюменской областной думы 22 ноября. Именно такой человечный подход позволяет прочувствовать, что наши результаты – это не просто сухая статистика, это наша общая командная работа.

Такое мнение по итогам выступления главы региона высказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Большое внимание Александр Викторович уделил детям. Как и в любой семье, это самое главное. Их здоровье, образование, досуг. Наши программы развития в Тобольске включают в себя все эти направления и способствуют созданию всех условий для развития нашего подрастающего поколения", - уверен Афанасьев.

Еще одно направление послания Моора отметил глава Тобольска - профессиональное образование. У Тобольска большой потенциал и хорошая материально-техническая база для подготовки рабочих специальностей, среднего медицинского персонала, заверил Максим Афанасьев: "Острый кадровый дефицит – это серьезный общероссийский вызов, и конкретные предложения по профессиональным направлениям будут хорошим подспорьем в планировании работы".

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# Александр Моор , Максим Афанасьев , послание губернатора

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