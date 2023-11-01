Ветеран Ямала Александр Шульга: радуют тесные связи Тюменской области с автономным округом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В рамках сотрудничества Тюменской области с Ямалом многое делается для строительства социальных объектов, как на юге региона, так и в автономном округе. Меня это радует, благодарен судьбе, что живу в таком городе, как Тюмень, сказал после ежегодного послания главы региона Александра Моора депутатам облдумы председатель землячества "Надымское", член облсовета ветеранов войны и труда Александр Шульга.

"Яркое выступление губернатора Тюменской области поразило меня. Чувствуется, что Тюменская область и дальше будет развиваться. Как обывателя и уже пожилого человека меня радует, что мои дети, внуки и правнуки будут жить на комфортной тюменской земле", — сказал Шульга.

По его словам, жителям региона повезло с разумными и грамотными управленцами. "Возрождение Тюменской области началось с Сергея Собянина, продолжил Владимир Якушев. Сегодня управление в свои руки взял Александр Викторович. Думаю, Тюменская область будет достойно развиваться и дальше", — поделился председатель землячества "Надымское".

Александр Шульга проработал на Ямале 20 лет. С 1987 года постоянно проживает в Тюмени. Он сказал, что дважды год бывает на Ямале и видит огромные положительные изменения там. Шульге хотелось бы видеть на прилавках ямальских магазинов больше продуктов тюменских аграриев.

Напомним, губернатор Тюменской области выступил с ежегодным посланием о положении дел в регионе перед депутатами облдумы 22 ноября.

Инна Пахомова