Власти Тюмени и Тюменского района приступят к разработке стратегии развития агломерации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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К работе над созданием стратегии развития агломерации приступят вплотную власти Тюмени и Тюменского района, об этом заявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Такую задачу обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе своего послания к депутатам облдумы 22 ноября.

"Сегодня главой региона была сформулирована задача подумать над стратегией агломерации. Все мы будем этим вопросом вплотную заниматься. Я понимаю, что Тюмень и Тюменский район – это как раз та тема, о которой можно много говорить в рамках инфраструктуры, интеграции муниципалитетов. А также в образовании, потому что большое количество детей учится в одной территории, а живут в другой. Можно обсуждать и много других направлений в этом вопросе", - рассказала председатель думы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она также обратила внимание на задачу нарастить эффективность инвестиционной политики. Спикер уверена, что потенциал региона в этой части большой.

"Губернатор обозначил четкие задачи по дальнейшему развитию региона и муниципалитетов. Всем нам предстоит большая интересная работа", - подытожила Светлана Иванова.

Отметим, что о необходимости создания плана перспективного развития для Тюменской городской агломерации заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на прошедших Губернаторских чтениях 8 ноября. По его мнению, это повысит конкурентоспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику.

Оксана Корнеенкова