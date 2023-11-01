Иван Квитка: губернатор обозначил приоритеты бюджетной и социальной политики региона

| Фото: пресс-служба Тюменской облдумы | Фото: пресс-служба Тюменской облдумы

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании региональному парламенту обозначил ключевые приоритеты бюджетной, социальной, экономической политики региона на ближайшую перспективу.

Об этом, комментируя выступление Александра Моора, заявил депутат Государственной думы Иван Квитка.

"Несмотря на попытки Запада подавить социально-экономическое развитие нашего государства, мы уверенно продолжаем реализацию национальных целей, озвученных президентом России и поддержанных в каждом субъекте страны. В Тюменской области эффективно работают все государственные и региональные программы, ориентированные на развитие территорий, укрепление благополучия людей", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что по всем этим направлениям в регионе ведется кропотливая командная работа. В послании прозвучало главное: регион уверенно сохраняет лидерские позиции по ключевым показателям. При этом губернатор предложил включить турборежим развития, максимально использовать свои возможности и ресурсы, действовать на опережение, сообщает пресс-служба облдумы.

"Важно, что под задачи, обозначенные главой региона, сформирован бюджет Тюменский области на ближайшие три года. Бюджет роста и развития", — подчеркнул Иван Квитка.