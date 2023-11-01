Владимир Нефедьев: губернатор обозначил важные принципы, которые нужно соблюдать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Послание губернатора Тюменской области Александра Моора – это важное событие для всего региона, ХМАО-Югры и Ямала. В нем обозначены основные принципы, которые должны все соблюдать, в частности, это поддержка семей.

Об этом заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев, комментируя выступление главы региона 22 ноября.

"В этом году исполняется 30 лет Конституции Российской Федерации, скоро мы будем эту дату отмечать. В ней есть статья, где сказано, что самое ценное – это дети. Они наше будущее. И задача органов власти создавать условия для того, чтобы они продолжали получать бесплатное образование, чтобы создавались комфортные условия для их жизни, занятий досугом, самообразования и многого другого. Это самое главное, чтобы наше государство развивалось", - подчеркнул депутат.

Виктория Макарова