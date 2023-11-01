Важен вклад каждого в общий успех, Руслан Кухарук поддержал послание губернатора Тюменской области

| Фото: Telegram-канал главы администрации Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы администрации Тюмени Руслана Кухарука

Далее в сюжете Дмитрий Осипов: губернатор отметил единство и сплоченность нашего общества

Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор в своем послании отметил, что успех региона во многом зависит от слаженной работы команды управленцев разного уровня, трудовых коллективов, активных граждан, когда каждый для достижения общих важных задач участвует в создании и продвижении проектов и занимает проактивную позицию.

Отметил, комментируя выступление Александра Моора, глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Вклад каждого в общий успех – вот что важно", – подчеркнул он. Городская команда поддерживает этот тезис, мы вместе формируем будущее нашего города и региона, написал мэр в своем Telegram-канале.

"В послании, среди программ развития, отдельно отмечена активная работа по благоустройству общественных городских территорий. Реализация планов, которые мы обсуждали с вами: по созданию масштабной городской территории для отдыха в лесопарке Комарово, о которой говорил в Послании Александр Викторович, уже предусмотрена в проекте бюджета. Также Губернатор отметил рекордные темпы строительства в регионе и лидерство областной столицы при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), - отметил Руслан Кухарук. - Это последовательный шаг к созданию современных жилых районов с необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Мы активно привлекаем инвесторов к решению основных задач – расселения из аварийного фонда, и "перезагрузки" устаревших застроенных площадок, где создаются новые районы с актуальной инфраструктурой".

Говоря об основных сферах развития экономики, губернатор акцентировал внимание на таком её секторе, как развитие креативных индустрий, – им в Тюмени уделяется повышенное внимание. По их доле в валовом муниципальном продукте город Тюмень уступает только Москве.

Руслан Кухарук уверен, что поддержка губернатора и правительства Тюменской области будет и дальше способствовать развитию города, позволит раскрыть весь потенциал талантов в образовательных центрах, проектных институтах, а также придаст импульс созданию интеллектуальных продуктов с высокой добавленной стоимостью.