Дмитрий Осипов: губернатор отметил единство и сплоченность нашего общества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области сложилось сплоченное, солидарное сообщество – этот момент из ежегодного послания губернатора Александра Моора особенно отметил заместитель председателя Тюменской городской думы, исполнительный секретарь городской партийной организации Дмитрий Осипов.

По его словам, тюменцы вместе со всей страной с самого начала СВО начали помогать бойцам и их семьям. На федеральном, региональном и городском уровнях действует целый комплекс мер поддержки военнослужащих и их родных. Это направление является одним из приоритетных при формировании бюджета Тюмени на ближайшие годы.

"Дети наших бойцов будут и дальше бесплатно получать горячее питание в школах, посещать детские сады, кружки и секции по интересам, отдыхать в летних оздоровительных лагерях. Работа с ветеранами CBO и их семьями носит системный характер, в ней участвуют представители власти, предпринимательское сообщество, волонтерские центры партии "Единая Россия", Тюменской городской думы, общественность, женские организации", – сказал Дмитрий Осипов.

Чем крепче тыл – тем сильнее фронт, и наш регион доказывает это реальными делами. Год назад стартовала акция "100 миллионов для Победы". В ее рамках бойцы на передовой получают высокотехнологичное оборудование. В эти дни по инициативе губернатора Александра Викторовича Моора и регионального отделения "Единой России" реализуется уже четвертый этап акции "Тепло родного дома". По итогу первых трех этапов на фронт доставлено свыше 4300 посылок для наших ребят. На базе Штаба общественной поддержки "Единой России" действует центр помощи по вопросам СВО.

"В своем ежегодном послании Александр Викторович подчеркнул, что наш регион обладает значительным запасом прочности и колоссальными ресурсами для дальнейшего развития. Будем продолжать активно, слаженно трудиться, действовать на опережение и стремиться к новым достижениям", - заключил Дмитрий Осипов.