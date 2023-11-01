Подозреваемую в гибели детей при пожаре в Ялуторовске арестовали

Подозреваемую в гибели детей при пожаре в Ялуторовске местную жительницу заключили под стражу по ходатайству следствия.

Как сообщает региональное управление СК РФ, суд заключил ее под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, по версии следствия, 19 ноября 2023 года 38-летняя подозреваемая, проживающая на первом этаже в квартире дома, расположенного по улице Свердлова, находясь в состоянии опьянения, забыла выключить электрическую плиту, включенную в аварийную розетку.

Эти действия привели к пожару. Из-за отравления угарным газом погибли трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже, в больнице находится их мать и еще двое детей.