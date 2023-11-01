Первую в Тюменской области точку рационализаторства открыли в "Газпром распределение Север"

| Фото: Александр Черемнов | Фото: Александр Черемнов

"Точку рационализаторства" открыли в "Газпром распределение Север" в Тюмени 23 ноября. Это первая площадка подобного формата в регионе. Ее задачи – коммуникация и вовлечение сотрудников в инновационную деятельность, обучение.

По всей стране действуют уже 24 "Точки рационализаторства" и Точки кипения Hi-Tech. На их площадках сотрудники крупных компаний предлагают прорывные идеи, а коллеги помогают их доработать. Именно на соучастие, повышение экспертности и вопросы развития персонала делается ставка в Группе "Газпром межрегионгаз".

"Для наших сотрудников мы стремимся создавать условия, которые будут способствовать не только профессиональному, но и личностному росту. Такие образовательные площадки как "Точка рационализаторства" позволяют выстроить процесс обучения с высокой степенью вовлеченности всех участников. Это может выражаться и в выборе типов мероприятий, и преподавателей. Очень важно поддерживать сонастроенность между кураторами площадки и рационализаторами, поэтому постоянный обмен мнениями, обратная связь – неотъемлемая часть процесса", - подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук.

| Фото: Александр Черемнов | Фото: Александр Черемнов

По словам генерального директора управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова, такой формат позволяет раскрыть потенциал любого работника. Выстроить доверительные отношения между руководством компании и линейным персоналом.

"Сотрудники зачастую иррационально боятся выдвигать идеи по изменению процессов, даже если это ключ к росту производительности и прибыли. Люди беспокоятся, что не найдут поддержки руководства или идея вовсе окажется никому не нужна. Сегодня рационализаторство и импортозамещение становятся как никогда актуальными задачами, и от их решения зависит способность предприятий устоять в изменившихся условиях. Важно своевременно генерировать инновационные идеи и внедрять их в повседневную деятельность", - отметил важность площадки руководитель.

| Фото: Александр Черемнов | Фото: Александр Черемнов

В открытии площадки участвовали как сотрудники предприятия, так и региональные эксперты. По мнению генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, каждый может стать рационализатором.

"Если человек находит дело, которое он действительно любит и к которому у него лежит душа, то неизбежно он будет привносить в него улучшения. Маленькие шаги, этапы, рацпредложения, идеи. Это как раз и есть показатель вовлеченности в дело", - убеждена эксперт.

| Фото: Александр Черемнов | Фото: Александр Черемнов

Наличие условий, чтобы могло развиваться рационализаторство, также важны, как и вовлеченность в дело, убежден руководитель Центра кластерного развития Тюменской области Герман Прочный. Это подтвердили и результаты интерактивного опроса участников открытия площадки. Большая часть обозначила в числе приоритетов поддержку единомышленников и наличие необходимых условия для реализации идей.

Отметим, что "Точка рационализаторства" открыта в рамках нацпроекта "Производительность труда" и является совместным проектом "Агентства развития навыков и профессий Минэкономразвития России и "Платформы НТИ".

Оксана Корнеенкова