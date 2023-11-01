Первую в Тюменской области точку рационализаторства открыли в "Газпром распределение Север"
"Точку рационализаторства" открыли в "Газпром распределение Север" в Тюмени 23 ноября. Это первая площадка подобного формата в регионе. Ее задачи – коммуникация и вовлечение сотрудников в инновационную деятельность, обучение.
По всей стране действуют уже 24 "Точки рационализаторства" и Точки кипения Hi-Tech. На их площадках сотрудники крупных компаний предлагают прорывные идеи, а коллеги помогают их доработать. Именно на соучастие, повышение экспертности и вопросы развития персонала делается ставка в Группе "Газпром межрегионгаз".
"Для наших сотрудников мы стремимся создавать условия, которые будут способствовать не только профессиональному, но и личностному росту. Такие образовательные площадки как "Точка рационализаторства" позволяют выстроить процесс обучения с высокой степенью вовлеченности всех участников. Это может выражаться и в выборе типов мероприятий, и преподавателей. Очень важно поддерживать сонастроенность между кураторами площадки и рационализаторами, поэтому постоянный обмен мнениями, обратная связь – неотъемлемая часть процесса", - подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук.
По словам генерального директора управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова, такой формат позволяет раскрыть потенциал любого работника. Выстроить доверительные отношения между руководством компании и линейным персоналом.
"Сотрудники зачастую иррационально боятся выдвигать идеи по изменению процессов, даже если это ключ к росту производительности и прибыли. Люди беспокоятся, что не найдут поддержки руководства или идея вовсе окажется никому не нужна. Сегодня рационализаторство и импортозамещение становятся как никогда актуальными задачами, и от их решения зависит способность предприятий устоять в изменившихся условиях. Важно своевременно генерировать инновационные идеи и внедрять их в повседневную деятельность", - отметил важность площадки руководитель.
В открытии площадки участвовали как сотрудники предприятия, так и региональные эксперты. По мнению генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, каждый может стать рационализатором.
"Если человек находит дело, которое он действительно любит и к которому у него лежит душа, то неизбежно он будет привносить в него улучшения. Маленькие шаги, этапы, рацпредложения, идеи. Это как раз и есть показатель вовлеченности в дело", - убеждена эксперт.
Наличие условий, чтобы могло развиваться рационализаторство, также важны, как и вовлеченность в дело, убежден руководитель Центра кластерного развития Тюменской области Герман Прочный. Это подтвердили и результаты интерактивного опроса участников открытия площадки. Большая часть обозначила в числе приоритетов поддержку единомышленников и наличие необходимых условия для реализации идей.
Отметим, что "Точка рационализаторства" открыта в рамках нацпроекта "Производительность труда" и является совместным проектом "Агентства развития навыков и профессий Минэкономразвития России и "Платформы НТИ".
Оксана Корнеенкова