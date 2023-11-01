Тюменская область вошла в топ-20 регионов по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет

| Фото: пресс-служба компании "МегаФон" | Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В этом году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86 %. А доля видеосервисов, включая TikTok, в структуре потребления детской аудитории снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

В целом дети стали тратить на 26 % больше мобильного интернета, чем в 2022 году, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%), хотя годом ранее его доля была выше на 1,3 процентных пункта. Теперь почти столько же дети тратят и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30 %.

Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 п.п. в структуре потребления год к году. В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у тюменских детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п.п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45 %.

Около 4 % мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. При этом женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов ("ВкусВилл", "Магнит"). Однако в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Тюменская область вошла в число 20 регионов-лидеров по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет, регион на 18 строке рейтинга. На первых позициях - Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. При этом в столичных регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным интересом родителей к защите детей от нежелательного контента: блокировки для просмотров сайтов 18+, а также ограничению скорости интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.