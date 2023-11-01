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Жители Тюменской области оформили 89 тыс. ипотек с начала 2023 года

Экономика, 20:39 26 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 тыс. 39 ипотечных сделок зарегистрирован в Управлении Росреестра по Тюменской области с января по октябрь 2023 года. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет Мегатюмень.

При этом в 94,6% случаях заявления о регистрации ипотеки были поданы в электронном виде. Срок регистрации по ним не превышает 24 часа. Такая услуга доступна заявителям в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы "Ипотека за 24 часа".

Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат.

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