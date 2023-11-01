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В Тюменской области соотношение восстановленных лесов к утраченным составляет 135 %

Экономика, 18:07 27 ноября 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

135 % составляет соотношение площадей восстановленных лесов к утраченным в Тюменской области в 2023 году. При этом год назад показатель не превышал 121 %, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

На 18,2 % больше и площади разведения и восстановления лесов. Эти работы выполнены на 8,4 тыс. га.

В ведомстве отметили, что федеральный проект "Сохранение лесов" будет продлен до 2030 года. Предполагается, что в него включат оснащение автоматическими системами видеонаблюдения и обнаружения лесных пожаров. А также уход за лесными культурами, развитие семеноводческих центров и лесопитомников, контроль лесных участков, где проведено лесовосстановление и лесоразведение.

Все это обеспечит превышение воспроизводства лесов над выбытием в долгосрочной перспективе.

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# восстановление лесов

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