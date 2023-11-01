Жители Тюменской области могут списать пени за природный газ до нового года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Абоненты "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области, Югре и Ямале могут списать пени, начисленные за просрочку платежей, на акции "В Новый год – без долгов!". Для участия нужно погасить задолженность за поставленный природный газ и написать в абонентском участке заявление о списании пеней, сообщает компания.

Акция действует с 1 по 29 декабря.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты, которые по различным причинам не смогли вовремя рассчитаться за потребленный газ, встретили новогодние праздники без долгов. Поэтому руководство предприятия приняло решение о проведении данной акции, чтобы дать возможность абонентам погасить долги без переплат в виде пени", - прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Север" Алексей Коптелов.