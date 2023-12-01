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В Тюменской области медикаменты подорожали на 6,2 % за год

Экономика, 10:13 01 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

На 6,2 % отмечено изменение цены на медикаменты, кроме жизненно необходимых и важнейших лекарств, в Тюменской области с декабря по октябрь. В список наиболее подорожавших препаратов вошли и обезболивающие препараты, и те, что нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, и поливитамины.

По данным Тюменьстата, наибольший рост зафиксирован на аллохол. Упаковка из 50 таблеток подрожала на 24,1 %. А флакон корвалола 25 мл – на 21,7 %, 10 таблеток актированного угля – 13 %, нимесулида в дозировке 100 мг – 7,5 %, поливитамины – 7,4 %.

При этом подешевели три препарата. В том числе упаковка из 10 таблеток 60 мг валидола, 20 таблеток эргоферона и туба 40 г мази левомеколя. Снижение отмечено в пределах от 03, % до 3,7 %.

Оксана Корнеенкова

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# лекарства , Тюменьстат , цены

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