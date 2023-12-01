Тюменский "Рубин" уступил хоккеистам из Новокузнецка

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Победой "Металлурга" со счетом 4:3 завершилась встреча тюменского хоккейного клуба "Рубин" с командой из Новокузнецка в домашней серии в рамках OLIMPBET ВХЛ.

До встречи с тюменцами гости потерпели семь поражений подряд. На 13-й минуте тюменец Никита Попугаев открыл счет. После второй рекламной паузы его сравнял Даниил Лапин. А на последней минуте периода Роман Опалев и вовсе вывел гостей вперед.

"Может, нам не хватило прямолинейности, нацеленности на ворота. Да не может быть, а наверняка. Начали матч неплохо, а потом как-то поникли", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.