Экспорт трудовых ресурсов – одно из направлений сотрудничества Тюменской области и Республики Бангладеш

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одно из направлений сотрудничества Тюменской области и Республики Бангладеш – это экспорт трудовых ресурсов. 150 человек приедут на одно из предприятий региона в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пленарной сессии "Экспортный горизонт: от Африки до Азии" V Тюменского экспортного форума 1 декабря.

"Мы понимаем, что это большая страна, 170 миллионов человек, это большой рынок, который нам просто неизвестен. Но в дискуссии одного дня мы находим несколько направлений, которые нам важны. Одно из них – привлечение рабочей силы. В следующем году 150 человек приедут к нам на одно из предприятий для оказания услуг. Сотрудники из Бангладеш трудолюбивые, быстро обучаются. Они работают в 17 странах мира", - рассказал он.

Азия и Африка становятся большим направлением для развития экспортного потенциала тюменского региона. С начала нового года делегация тюменских компаний отправится в Бангладеш с бизнес-миссией.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Бангладеш в России Камрул Ахсан отметил, что за два дня в Тюмени встретился с разными представителями, обсудил варианты сотрудничества.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня существуют определенные сложности с экспортом продуктов в Россию, но мы ищем пути взаимодействия. Тюмень – один из регионов, с которым можно работать. Это тот регион, где мы можем поставлять товары на глобальный рынок. У нас много молодых людей, готовых оказывать поддержку и развивать сотрудничество", - подчеркнул он.

Отдельный трек, который обсудили стороны, – экспорт образовательных услуг. Вузы Тюменской области готовы принять студентов из южноазиатской республики.

Делегации из пяти стран работали на Тюменском экспортном форуме. Тюменские компании получили возможность прямого общения с потенциальными партнерами, обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Заводоуковский маслозавод на полях форума подписал соглашение с еще одной китайской компанией на поставку рапсового масла и зерновых культур.

Анжела Лебедева