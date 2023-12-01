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Тюменская область вошла в топ-9 регионов по прозрачности закупок

Экономика, 20:27 01 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В топ-9 регионов России по прозрачности закупок в 2023 году вошла Тюменская область. Для формирования рейтинга эксперты провели детальный анализ действующей практики контрактования у госзаказчиками, сообщает информационный центр регионального правительства.

Управлению государственных закупок Тюменской области вручен сертификат лидера рейтинга и знак "Гарантированная прозрачность".

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" ведет независимый негосударственный исследовательский аналитический центр. С 2006 года проводится экономический и правовой анализ российского рынка государственных и корпоративных закупок. Участники рейтинга - наиболее значимые федеральные и региональные закупщики, а также лидеры российского корпоративного сектора.

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# госзакупки

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