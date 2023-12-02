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В Тюменской области количество МСП-экспортеров увеличилось на 60 %

Экономика, 21:20 01 декабря 2023

t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

60 % составляет прирост субъектов малого и среднего бизнеса, экспортирующих свою продукцию из Тюменской области. Такие данные за первые шесть месяцев 2023 года обнародовал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам Тюменского экспортного форума.

"Сегодня в рамках форума с главами муниципальных образований обсудили содействие развитию экспорта со стороны малого и среднего предпринимательства. Ключевая задача муниципалитетов в вопросе развития экспорта сводится к содействию перехода МСП из категории малого предпринимательства в перспективного экспортера. Задача непростая, но при создании определенных условий вполне выполнимая", - сообщил замгубернатора в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что созданная в регионе инфраструктура готова к решению проблем предпринимателей по выходу на экспорт.

"Существует Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. Он позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса. В свою очередь, экспортную составляющую мы добавили в оценку работы муниципалитетов", - рассказал Андрей Пантелеев.

Отметим, что в Тюменском экспортном форуме участвовали более 700 человек, в том числе делегации из пяти стран. В этом году лейтмотивом стало расширение сотрудничества с Азией и Африкой.

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# Андрей Пантелеев , Тюменский экспортный форум

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