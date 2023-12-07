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Фотогалерея: в Тюмени ищут эффективные решения для нефтегазовой отрасли

Экономика, 14:37 07 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" проходит совместно с Минпромторгом РФ в Тюменском технопарке 7 декабря. Участниками делового события стали более 400 экспертов из разных регионов, занятых преимущественно технологиями, инновациями в области бурения.

Решение о его проведении связано с созданием дорожной карты между ПАО "Газпром нефть", Минэнерго РФ и Минпромторгом РФ об импортозамещении критической номенклатуры для бурения и добычи на суше. Во время саммита пройдет ряд сессий, связанных с этой темой.

Также работают выставка новинок от компаний из разных регионов страны и "Территория инноваций". Итоги саммита подведут на пленарной сессии.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# бурение , нефтегазовая отрасль , ТНФ

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