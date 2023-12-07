Фотогалерея: в Тюмени ищут эффективные решения для нефтегазовой отрасли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" проходит совместно с Минпромторгом РФ в Тюменском технопарке 7 декабря. Участниками делового события стали более 400 экспертов из разных регионов, занятых преимущественно технологиями, инновациями в области бурения.

Решение о его проведении связано с созданием дорожной карты между ПАО "Газпром нефть", Минэнерго РФ и Минпромторгом РФ об импортозамещении критической номенклатуры для бурения и добычи на суше. Во время саммита пройдет ряд сессий, связанных с этой темой.

Также работают выставка новинок от компаний из разных регионов страны и "Территория инноваций". Итоги саммита подведут на пленарной сессии.