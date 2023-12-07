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Современные технологии Сбера помогли клиентам на Урале сберечь от мошенников 65 млн рублей

Экономика, 14:48 07 декабря 2023

Современные технологии защищают клиентов Сбербанка от злоумышленников. За три месяца на территории УФО и Республики Башкортостан удалось предотвратить 83 попытки мошенничества в отношении клиентов на сумму более 65 млн рублей.

Антифрод-платформа — это собственная разработка Сбера на основе моделей искусственного интеллекта. За месяц она анализирует более 10 млрд трансакций и предотвращает мошенничество в 99,5 % случаев. Система помогает выявлять клиентов, которые могут находиться под влиянием мошенников, и приостанавливать проведение сомнительных операций. Сбер узнает о звонке мошенников клиенту в режиме онлайн за счет объединения системы противодействия мошенничеству операторов связи, крупнейших маркетплейсов страны с собственной системой антифрода.

Антон Соколов, директор управления безопасности Уральского банка Сбербанка: "Недавно на Урале был зафиксирован один из рекордных случаев. Антифрод-платформа Сбера помешала преступникам похитить у нашего клиента 11 миллионов рублей. Под воздействием злоумышленников мужчина собирался снять эту сумму со своего счета и перевести ее мошенникам, но антифрод-платформа вовремя заблокировала операцию. Сейчас технологии манипуляции сознанием людей становятся все более изощренными, и ни у кого нет гарантии, что он не попадется на эти уловки. Поэтому основная задача Сбербанка — в сложной ситуации оказаться рядом, помочь клиентам и сберечь их деньги".

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erid: 2VtzqvCtjT8, ПАО Сбербанк

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