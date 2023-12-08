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Соревнования по спортивной гимнастике соберут более 100 юных тюменцев

Спорт, 15:43 08 декабря 2023

Спортивная гимнастика России | Фото: Спортивная гимнастика России

Региональные чемпионат и первенство по спортивной гимнастике пройдут в спортивной школе № 1 в Тюмени 8 и 9 декабря. Участие в турнире примут более 100 юношей и девушек от 8 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима и Голышманово, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Состязания по спортивной гимнастике - заключительные в 2023 году. По итогам мы определим сильнейших спортсменов и сформируем списки сборной команды Тюменской области, а также участники смогут получить или повысить свой разряд. Следующими соревнованиями для нашей сформированной сборной станет чемпионат и первенство УФО в 2024 году", - сказала директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина.

Соревнования проведутся по программе многоборья. Для гимнасток это упражнения на брусьях разной высоты, опорные прыжки и вольные упражнения. У гимнастов программа немного отличается - это вольные и опорные прыжки, гимнастический конь, кольца, параллельные брусья и перекладина (турник).

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# спортивная гимнастика , чемпионат Тюменской области

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