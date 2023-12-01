Александр Моор: Югра и Ямал – энергетическая мощь нашей страны

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С 93-ей годовщиной со дня образования автономных округов поздравил жителей Югры и Ямала губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что Югра и Ямал – одни из лидеров в России по многим направлениям, это энергетическая мощь нашей страны.

"Суровость природы не помешала покорителям Севера несколько десятилетий назад создать здесь мощный нефтегазовый комплекс и на долгие годы обеспечить энергонезависимость нашего государства", - добавил он.

Пусть все задуманное обязательно свершится и наши регионы, опираясь на давнюю дружбу, общую историю и сотрудничество, продолжат свое развитие и достигнут всех поставленных целей".

Напомним, что программа “Сотрудничество” действует между регионами с 2004 года. В июне в рамках ПМЭФ ее продлили до 2035 года.