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Предприятия Тюменской области готовы нанять 1 тыс. 272 водителей

Экономика, 11:52 11 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 272 вакансии водителей заявили предприятия Тюменской области. Также в число самых востребованных специалистов вошли монтажники технологических трубопроводов. На второй неделе декабря заявлено 496 предложение о работе для них, приводит данные портала "Работа России" региональный департамент труда и занятости населения.

Кроме того, застройщики нуждаются в 448 бетонщиках. А на производствах различных сфер экономики требуются 446 электрогазосварщиков.

Отметим, по данным на 11 декабря в областной базе вакансий 11 тыс. 729 предложений о трудоустройстве. Ознакомиться с ними можно здесь.

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# вакансии , занятость , промышленное производство , строительство , трудоустройство

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