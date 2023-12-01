Тюменская компания умеет оперативно и экономно строить направления на новую скважину

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услуги по забивке направлений на новую скважину оперативно и экономично оказывает тюменская компания "Эльбрус Дриллинг". Для этого они используют специальный дизельный молот и автокран.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель учебного центра компании "Эльбрус Дриллинг" Екатерина Зырянова на выставке I Технологического саммита TNF в Тюменском технопарке.

"Бригады работают автономно и проводят работы до монтажа буровой установки. Это позволяет исключить осложнения при бурении. При забивке направлений не требуется цементирования, и ускоряются работы на одни сутки. Экономятся средства на строительство скважины", - заметила Екатерина.

Тюменская компания предоставляет широкий спектр услуг, среди которых есть и учебный центр. Особое внимание уделяют подготовке специалистов для сферы бурения.

"Мы делаем акцент на практическую часть обучения. У нас есть учебная буровая установка, учебная скважина глубиной тысяча метров. Также есть полномасштабный тренажер – имитация кабины бурильщика по безаварийному ведению работ", - сказала руководитель учебного центра компании "Эльбрус Дриллинг".

Тюменская компания стала резидентом Нефтегазового кластера в 2022 года. По словам Екатерины Зыряновой, участие в ассоциации помогает устанавливать новые контакты, рассказывать обо всех направлениях деятельности.

Напомним, всего 10 компаний из разных регионов страны работали на выставке саммита, представляли свои новинки, технологии, программное обеспечение для нефтегазовой отрасли.

Технологический саммит TNF станет ежегодным.

Анжела Лебедева