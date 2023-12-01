В Тюмени открыли первый дом в жилом комплексе, возводимом с привлечением инфраструктурных облигаций

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый дом в жилом комплексе, возводимом с привлечением средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ открыли в Тюмени 12 декабря. В пилотном здании 30 квартир, а в финале строительства ЖК - через 10 лет - здесь будет введено 500 тыс. кв. м жилья, сообщает инфоцентр регионального правительства.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, в торжественной церемонии участвовал заместитель главы региона Сергей Шустов. Качество объекта оценил управляющий директор Института развития ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На 109 га комплексной застройки вдоль Московского тракта застройщик "ИСБ-Девелопмент" возводит первую очередь. Площадь домов 81 тыс. кв. м. В целом, жилой комплекс рассчитан на 1 тысячу 127 квартир.

ДОМ.РФ в рамках механизма инфраструктурных облигаций выделил застройщику льготный займ в размере 810 млн рублей на проектирование и строительство котельной и коммунальных сетей.

"Это уже второй проект комплексной застройки, который реализуется в Тюменской области с применением инфраструктурных облигаций", - отметил Сергей Шустов.

В рамках первого проекта застройщик "Страна Запад" возводит 24 многоквартирных дома в ЖК "Домашний" мкр. Плеханово. В них смогут жить 8,5 тыс. семей. На средства льготного займа построены газовая котельная, инженерные сети и дороги.

Напомним, что Тюменская область стала первым регионом в России, где были сданы в эксплуатацию дома в проектах комплексной застройки с применением инфраструктурных облигаций.