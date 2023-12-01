Тюменская область полностью покрыла свои потребности в тепличных овощах

| Фото: пресс-служба ООО УК «РОСТ» | Фото: пресс-служба ООО УК «РОСТ»

Официальное открытие четвёртой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" в деревне Нариманова состоялось 13 декабря. Комплекс входит в Группу компаний "РОСТ" по выращиванию овощей в защищённом грунте. Задействование ТК на полную мощность позволит полностью удовлетворить круглогодичные потребности в огурцах и томатах Тюменской области и существенно насытить томатами и огурцами рынки других регионов. Комплекс стал самым крупным на территории от Урала до Тихого океана. Реализация инвестиционного проекта обеспечила работой 1100 человек.

Четвёртая очередь тепличного комплекса расположилась на площади 18,9 га и сможет производить 8 500 тонн овощей ежегодно. Общая площадь предприятия выросла до 51,7 га, а мощность – до 40 000 тонн в год в зависимости от сортов и гибридов (томаты, черри, огурцы), сообщили в пресс-службе АО "Россельхозбанк".

"За последние 5 лет производство овощей закрытого грунта в Тюменской области практически удвоилось до 39 тыс. тонн. Решающую роль в этом сыграли три очереди комплекса. С введением в строй четвёртой очереди жители Тюменской области смогут в любое время года приобретать свежие томаты и огурцы собственного производства, больше нет необходимости в завозе. Более того, появилась возможность поставлять овощи в регионы, остро нуждающиеся в продуктах растениеводства", – сказал директор Тюменского филиала Россельхозбанк Михаил Стебихов.

По прогнозам РСХБ, к 2030 году потребление овощей и бахчевых в России может достичь 115 кг с нынешних 104-105 кг на душу населения, и строительство тепличных комплексов помогает этому тренду. Это особенно актуально для сибирских и дальневосточных регионов, которые в силу климата не могут обеспечить потребности жителей только овощами открытого грунта.

Бюджет проекта – более 16,7 млрд рублей, основную часть средств обеспечил Россельхозбанк. Старт был дан в 2015 году.

С введением в эксплуатацию четвёртой очереди "ТюменьАгро" появилось ещё 370 рабочих мест. В целом комплекс трудоустроил 1100 человек.

В 2022 году, по данным Министерства сельского хозяйства России, в целом по организованному сектору АПК производство овощей составило 7,2 млн тонн, а в защищенном грунте обновился рекорд: – сбор превысил 1,6 млн тонн. В текущем году, по прогнозам ведомства, в овощеводстве вновь ожидается прирост, в том числе в зимних теплицах – еще на 1-2%.