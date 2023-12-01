  • 14 декабря 202314.12.2023четверг
  • USD89,8926
    EUR96,9500
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Путин: пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ

Экономика, 16:40 14 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерам принято, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря.

"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято", – сказал Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что повышение тарифов должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти доходы россиян. Он добавил, что за последнее время пенсии в стране индексировали неоднократно, в начале года это сделают еще раз. Индексация составит более 23 %. Тарифы ЖКХ не поднимали с июня прошлого года, а увеличить их планируется только летом 2024 года.

Президент также подчеркнул, что при повышенных расходах семей на жилищно-коммунальные услуги им положена субсидия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ЖКХ , пенсионеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:45 14.12.2023Ситуация с ценами на яйца улучшится, заявил Владимир Путин
16:40 14.12.2023Путин: пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ
15:54 14.12.2023В Тюменской области резидентам индустриальных парков помогают закрепить специалистов
14:48 14.12.2023С 1 января 2024 года МРОТ в России будет повышен на 18 %