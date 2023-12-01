Путин: пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерам принято, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря.

"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято", – сказал Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что повышение тарифов должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти доходы россиян. Он добавил, что за последнее время пенсии в стране индексировали неоднократно, в начале года это сделают еще раз. Индексация составит более 23 %. Тарифы ЖКХ не поднимали с июня прошлого года, а увеличить их планируется только летом 2024 года.

Президент также подчеркнул, что при повышенных расходах семей на жилищно-коммунальные услуги им положена субсидия.