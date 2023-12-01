В Тюменской области 15 тысяч человек нашли работу за 11 месяцев
Экономика, 11:05 16 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
15,1 тыс. человек нашли новую работу в Тюменской области с начала года. Это более 64 % от количества всех обратившихся в органы занятости для трудоустройства. А уровень безработицы по-прежнему не превышает 0,31 % от экономически активного населения.
Как сообщает департамент труда и занятости населения, в статусе безработных зарегистрированы 2,2 тыс. жителей региона. При этом число вакансий, которые заявили работодатели, превышает 19,7 тыс.
В образовании, госуправлении, соцобеспечении, торговле, транспорте и соцобеспечении открыты 2,7 тыс. свободных рабочих мест. Строительные компании готовы принять 2,7 тыс. сотрудников.