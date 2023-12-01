Лучших среди начавших свое дело по социальному контракту назвали в Тюменской области

| Фото: департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области назвали в региональном центре "Семья" 15 декабря. Речь о гражданах, которые заключили соглашение с органами соцзащиты и получили в том числе финансовую помощь, чтобы начать индивидуальную предпринимательскую деятельность или ведение личного подсобного хозяйства.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

"Социальный контракт — это социальная помощь, которая ориентирована на малообеспеченные семьи, чтобы она могла найти источник дохода. Это может быть предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, помощь в поиске работы. Мы предоставляем в том числе финансовую помощь. Главный результат, на который ориентирован социальный контракт, — дать возможность семье получить стабильный источник дохода. Лучшие практики мы будем тиражировать, предоставлять как готовые кейсы для открытия своего дела", — пояснил он.

Всего на региональный этап конкурса лучших практик реализации социальных контрактов поступило 40 заявок: по индивидуальной предпринимательской деятельности — 29 заявок, ведению личного подсобного хозяйства — пять, по направлению поиск работы — шесть. После заключения социального контракта у граждан появилась возможность открыть парикмахерские, маникюрные кабинеты, ателье, кафе, пекарни, авто- и шиномонтажные мастерские, начать разводить или расширять личное подсобное хозяйство, изготавливать продукцию из натуральных продуктов.

Среди личных подсобных хозяйств лучшим было признано производство Анастасии Аблазисовой из с. Вагай.

"В 2021 году мы заключили социальный контракт, закупили телят. Продаем творог, молоко, в том числе козье, сыр, масло. Мясо у нас тоже есть — кролики, куры. Для нас это не предел. Хотим развиваться дальше и сделать упор на мясо. В планах — выйти на агростартап, если получится. Мы бы хотели приобрести еще землю, трактор, возвести ангар, увеличить поголовье", — рассказала Анастасия.

С января по декабрь 2023 года в Тюменской области заключено более 620 социальных контрактов. Из них на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — более 220 контрактов, в этом направлении граждане могут получить финансовую помощь в размере до 350 тыс. рублей. На ведение личного подсобного хозяйства заключено более 130 контрактов, максимальная денежная помощь в этом случае составляет до 200 тыс. рублей.

Вера Коршунова