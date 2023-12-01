Тюменца обвиняют в причинении смертельных травм своему знакомому
Жителя Тюменского района арестовали по обвинению в причинении смертельных травм своему знакомому, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.
Вечером 12 декабря 2023 года обвиняемый вместе со своей супругой распивали спиртное в компании 40-летнего знакомого в квартире жилого дома по ул. Островского в п. Боровский Тюменского района. После того как алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив жену и приятеля вдвоем. Вернувшись с покупкой, он приревновал женщину. На фоне внезапно возникшего конфликта мужчина нанес купленной бутылкой спиртного не менее двух ударов по голове хозяину квартиры. Через непродолжительное время последний от полученных травм скончался.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.