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На реализацию более 100 инвестпроектов в АПК выделят 8 млрд рублей

Экономика, 17:45 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 млрд рублей для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК выделит дополнительно правительство РФ. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

По информации кабмина, эти средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестпроектов в различных регионах.

Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать граждан качественными продуктами питания.

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# АПК , Правительство РФ

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