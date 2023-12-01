На реализацию более 100 инвестпроектов в АПК выделят 8 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 млрд рублей для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК выделит дополнительно правительство РФ. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

По информации кабмина, эти средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестпроектов в различных регионах.

Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать граждан качественными продуктами питания.