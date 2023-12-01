В тюменском ЖК "Ново-Комарово" готовятся к запуску общественного транспорта

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Подготовка временной инфраструктуры для запуска автобусного сообщения в тюменском ЖК "Ново-Комарово" завершается. Готова разворотная площадка с павильоном, обустроены места остановок автобусов и пешеходные переходы, сообщает ГУС Тюменской области.

Завершается монтаж временной линии освещения вдоль всего маршрута. Работы проводят строительные организации, которые активно осваивают данную территорию.

Напомним, жители микрорайона обратились с просьбой о запуске автобуса на прямую линию губернатора Александра Моора. Глава региона дал поручение запустить общественный транспорт в данном ЖК с 21 декабря.

Автобусы поедут по временной схеме, пока не обустроена запланированная дорожная сеть. Администрация Тюменского района ведёт её проектирование.