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На одного соискателя в Тюменской области приходится 10 вакансий

Экономика, 09:44 17 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 вакансий приходится на одного соискателя в Тюменской области. Такая пропорция отмечена в региональной базе департамента труда и занятости населения в начале декабря.

В целом за год новые места работы нашли 32 тыс. 494 человек. Больше всего предложений для трудоустройства в сфере строительства - 3 тыс. 129 вакансий, образовании - 2 тыс. 393. На обрабатывающих производствах открыты 1 тыс. 996 свободных рабочих мест, пишет Вслух.ру.

Все о вакансия можно узнать здесь, по горячей линии (3452) 27-36-05. Адрес кадрового центра "Работа России" в Тюмени: ул. Республики 204в, корп. 3.

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# трудоустройство

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