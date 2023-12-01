Мода становится драйвером креативных индустрий Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мода становится драйвером креативных индустрий Тюмени. Во многом 2023 год стал определяющим для модной индустрии. В областном центре появились десятки новых дизайнеров с интересными коллекциями, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Подтверждением этому стало модное шоу "Нехолодно", в котором приняли участие тюменские дизайнеры. Сейчас мода - одно из направлений креативной индустрии, считаю, наиболее перспективное. Да, это сверхконкурентная среда, которая, тем не менее, притягивает все большее число людей. Как показал 2023 год, наши дизайнеры и модельеры способны не только следовать трендам, но и формировать их", - рассказала генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова.

Осенью открылся первый в городе сoncept store "Смыслы". Здесь представлены 100 брендов, большая часть из которых тюменские. В дальнейшем это направление будет развиваться.

Вслед за интересом к тюменской моде и дизайнерам, вырос спрос на швей и закройщиков. и дальше он будет только расти. Управляющая сoncept store Снежана Гордеева, определяя в этом разрезе задачи индустрии, подчеркнула роль обучения.

"Это организация лекций, мастер-классов, на которых приглашённые эксперты рассказывают, как продвигать свои коллекции, какие материалы использовать, как применять современные технологии и сохранять культурное наследие в сфере моды", - уточнила Гордеева.

По ее словам, общение даёт новые идеи, а поскольку здесь организован постоянный контакт с покупателями, то есть возможность оперативно реагировать на него с помощью модельеров и дизайнеров.