Делегаты "Единой России" поддержали выдвижение Владимира Путина на выборах президента

| Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС | Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС

Члены партии "Единая Россия" единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Решение принято на пленарном заседании XXI съезда "Единой России". В его работе принимают участие и представители Тюменской области. Делегацию возглавляет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ.