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385,8 млн рублей инвестируют в 20 бизнес-проектов в Уватском районе

Экономика, 13:42 20 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

385,8 млн рублей составляет объем финансирования 20 инвестпроектов в Уватском районе в 2023 году. Все они, как и еще пять идей по развитию бизнеса, включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области. Об этом рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

"Будет создано 203 рабочих места. Реализовано девять инвестиционных проектов в сфере торговли, придорожного сервиса, общественного питания, сервисных услуг, где создано 66 рабочих мест, объем инвестиций составил 328,3 миллионов рублей", - отметил глава муниципалитета.

Всего в областном реестре находятся 37 районных проектов в сфере нефтедобычи, деревопереработки, придорожного сервиса, торговли, сервисных услуг, АПК. По данным на декабрь, в муниципальном образовании работают 394 предпринимателя и 750 самозанятых.

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# инвестпроекты , Уватский район

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