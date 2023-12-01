До 50 млн тонн увеличится объем грузоперевозок на Урал с запуском участка трассы М-12 в Казань

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 50 млн тонн увеличится объем грузоперевозок на Урал с запуском участка трассы М-12 в Казань. Его построили за три года с рекордным опережением графика. Старт движения по нему дал президент России Владимир Путин. В будущем скоростная магистраль соединит Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень, сообщает правительство России.

Протяженность дороги М-12 Москва – Казань составляет 800 км. Она является частью составного коридора "Россия". Этот масштабный проект стал стимулом для развития дополнительных транспортных проектов.

После запуска движения появится 85 тыс. новых рабочих мест, увеличится турпоток, снизится аварийность. С проектом строительства М-12 синхронизированы возведение и реконструкция целого ряда дорожных объектов. В том числе связанность между трассами М-5 и М-7, обход Тольятти, который в дальнейшем позволит выехать на границу с Казахстаном с последующим выходом в Китай.